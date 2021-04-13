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В Раде назвали сроки рассмотрения законопроекта о ликвидации ОАСК

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 18:49
В Раде назвали сроки рассмотрения законопроекта о ликвидации ОАСК Фото: заседание Верховной рады (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина, Юлия Струк

Законопроект о ликвидации ОАСК (Окружного административного суда Киева) Верховная рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - до конца апреля. Не исключено, что документ будет обсуждаться на внеочередном заседании.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Более вероятно, что рассмотрим этот законопроект (о ликвидации ОАСК - ред.) на следующей пленарной неделе - в конце апреля. Очевидно, что также в формате внеочередного заседания - если Рада будет заблокирована правками", - сказала народный депутат.

Напомним, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что после ликвидации ОАСК его судьям предложат перевестись в новый суд. Тех, кто откажется, могут уволить.

Отметим, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ликвидации ОАСК. Он объяснил свою инициативу тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и утратил доверие.

РБК-Украина ранее сообщало, что последний громкий скандал с ОАСК произошел на прошлой неделе, когда на попытке дать крупную взятку судье задержали адвоката Юрия Зонтова - брата скандального главы ОАСК Павла Вовка.

Кроме того, идут суды в отношении Вовка и других судей ОАСК, которых подозревают в злоупотреблениях и попытке захвата власти. При этом фигурантов дела не могут принудительно доставить на заседания из-за судейской неприкосновенности.

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