В САП объяснили, почему не могут доставить в суд главу ОАСК Вовка
Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не могут силой доставить на судебное заседание из-за судейского иммунитета. Согласно законодательству, его могут лишь "побудить" прийти в суд.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
По его словам, ситуация вокруг Вовка, который отказывается являться в суд может продолжаться до тех пор, пока не внесут изменения в законодательство.
"Этот господин (Павел Вовк - ред.) - действующий судья, нравится это кому-то или нет, у него есть судейский иммунитет. Законодательство говорит, что есть ограниченный перечень возможностей, когда можно задержать судью", - пояснил Грищук.
Он отметил, что задержать Вовка можно лишь тогда, когда соответствующее разрешение даст Высший совет правосудия. Однако пока такого разрешения ВСП не давал.
"Поэтому оснований в рамках УПК его задержать у нас нет. Да, есть постановление Высшего антикоррупционного суда о приводе господина Вовка, но законодательство выписано таким образом, что отсутствует четкое определение, что такое "привод". Как только мы применим к упомянутому вами судье какие-то меры принуждения, которые ограничивают его свободу, то это уже будет считаться задержанием", - сообщил глава САП.
Грищук добавил, что сейчас Вовка могут лишь "побудить" прийти в суд и рассчитывать на его добрую волю".
Напомним, детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Вовку еще прошлым летом. Вместе с ним подозрение получили его заместитель, пять судей ОАСК и руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.
Как сообщало РБК-Украина, Вовку вручили повестку о вызове в суд 24 декабря. Однако глава ОАСК отказывался идти на судебное заседание. В связи с этим прокуратура попросила суд о принудительном приводе. В начале февраля ВАКС дал разрешение на принудительный привод Вовка.
Однако днями ВАКС остановить производство до розыска Вовка, после того как глава ОАСК вновь не явился в суд.