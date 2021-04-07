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Передавали взятки судьям ОАСК: НАБУ задержало двух адвокатов

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 10:05
Передавали взятки судьям ОАСК: НАБУ задержало двух адвокатов Фото: НАБУ задержало двух адвокатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух адвокатов. Правоохранители заявили, что они планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как сообщается, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"Двое адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

По месту выявления взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника.

Также обнаружены большие объемы иностранной налички: более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Напомним, вчера НАБУ четыре часа проводило обыски в Окружном админсуде по делу родственника Вовка.

Ранее сообщалось о том, что антикоррупционные органы завершили расследование в отношении Вовка и других судей ОАСК, которых подозревают в злоупотреблениях и попытке захвата власти.

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