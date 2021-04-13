У Зеленского рассказали, что будет с судьями ОАСК после его ликвидации
После ликвидации ОАСК (Окружного административного суда Киева) его судьям предложат перевестись в новый суд. В случае отказа их могут уволить.
Об этом журналистам заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, его заявление транслировал канал "Украина 24".
По его словам, судьям ОАСК предложат перевестись в новый окружной суд, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и на Киевскую область.
"Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, - это основание для их увольнения", - отметил Вениславский.
Он добавил, что если не будет хватать судей в новом суде, то будут объявлены конкурсные процедуры.
Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК. Он объяснил свою инициативу тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и утратил доверие.
Напомним, последний громкий скандал с ОАСК произошел на прошлой неделе, когда на попытке дать крупную взятку судье задержали адвоката Юрия Зонтова - брата скандального главы ОАСК Павла Вовка.
Кроме того, идут суды в отношении Вовка и других судей ОАСК, которых подозревают в злоупотреблениях и попытке захвата власти. При этом фигурантов дела не могут принудительно доставить на заседания из-за судейской неприкосновенности.