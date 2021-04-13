У Зеленского рассказали, что будет с судьями ОАСК после его ликвидации

После ликвидации ОАСК (Окружного административного суда Киева) его судьям предложат перевестись в новый суд. В случае отказа их могут уволить.

Об этом журналистам заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, его заявление транслировал канал "Украина 24" .

По его словам, судьям ОАСК предложат перевестись в новый окружной суд, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и на Киевскую область.

"Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, - это основание для их увольнения", - отметил Вениславский.

Он добавил, что если не будет хватать судей в новом суде, то будут объявлены конкурсные процедуры.

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК. Он объяснил свою инициативу тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и утратил доверие.