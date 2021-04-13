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У Раді назвали терміни розгляду законопроекту про ліквідацію ОАСК

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 18:49
У Раді назвали терміни розгляду законопроекту про ліквідацію ОАСК Фото: засідання Верховної ради (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна, Юлія Струк

Законопроект про ліквідацію ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва) Верховна рада розгляне на наступному пленарному тижні - до кінця квітня. Не виключено, що документ буде обговорюватися на позачерговому засіданні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Більш ймовірно, що розглянемо цей законопроект (про ліквідацію ОАСК - ред.) На наступному пленарному тижні - в кінці квітня. Очевидно, що також в форматі позачергового засідання - якщо Рада буде заблокована правками", - сказала народний депутат.

Нагадаємо, представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що після ліквідації ОАСК його суддям запропонують перевестися в новий суд. Тих, хто відмовиться, можуть звільнити.

Відзначимо, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ліквідацію ОАСК. Він пояснив свою ініціативу тим, що цей суд загруз в корупційних скандалах і втратив довіру.

РБК-Україна раніше повідомляло, що останній гучний скандал з ОАСК стався минулого тижня, коли на спробі дати хабар судді затримали адвоката Юрія Зонтова - брата скандального глави ОАСК Павла Вовка.

Крім того, тривають суди щодо Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади. При цьому фігурантів справи не можуть примусово доставити на засідання через суддівської недоторканності.

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