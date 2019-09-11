В Раде назвали округа с неправомерными решениями ЦИК

В Верховной раде Украины назвали округи, где Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выборочно применяла нормы законодательства. Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя комитета Рады по вопросам организации государственной власти, нардеп от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, одним из оснований роспуска ЦИК является то, что центризбирком неодинаково применял нормы законодательства в схожих ситуациях и имел разные подходы к вынесению решений в отношении отдельных кандидатов.

"Два следующих блока - это два резонансных округа - 169 и 198-й. В этих двух вопросах мы видим неодинаковую практику применения законодательства. Когда существуют одинаковые основания. На основании обращений рассматривались вопросы отмены регистрации народных депутатов. Только в одних моментах ЦИК делала один подход, а в вопросе кандидата от "Слуги народа" принимала другое решение и отменила регистрацию. Суд отменил решение ЦИК.198 округ - вопрос неодинакового применения практики. Похожая ситация была и в 210 округе. Там ЦИК действовала по одному принципу, а в вопросе 198-го принимала совершенно другое решение. При чем, эти решения ЦИК принимала в тот момент, когда еще продолжалось судебное разбирательство дел. В одном из решений судов прописано, когда ЦИК не выполнила решения судов", - сказала она.

Загоруйко добавила, представление касается проблем во время проведения выборов в нескольких округах. По ее словам, такой практики не должно быть в демократической стране.

Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский попросил Верховную раду распустить ЦИК. В представлении было указано, что ЦИК действовала предвзято в ходе избирательного процесса.



Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска Центральной избирательной комиссии уже 12 сентября. 11 веренсня комитет должен определиться, выносить ли представление президента о роспуске ЦИК в сессионный зал.

В комитете избирателей Украины заявили, что решение о роспуске ЦИК должна базироваться на фактах, которые свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе Центризбиркома. Также в КИУ отметили, что проблемы в работе ЦИК на выборах этого года носили технический характер и не были связаны с незаконными или предвзятыми действиями членов комиссии.