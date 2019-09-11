В Раді назвали округи із неправомірними рішеннями ЦВК 

У Верховній раді України назвали округи, де Центральна виборча комісія (ЦВК) вибірково застосовувала норми законодавства. Про це під час брифінгу заявила заступниця голови комітету Ради з питань організації державної влади, нардеп від фракції "Слуга народу" Аліна Загоруйко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, одною з підстав розпуску ЦВК є те, що центрвиборчком неоднаково застосовував норми законодавства у схожих ситуаціях та мав різні підходи до винесення рішень щодо окремих кандидатів.

"Два наступних блоки - це два резонансні округи - 169 та 198-й. В цих двох питаннях ми бачимо неоднакову практику застосування законодавства. Коли існують однакові підстави. На підставі звернень розглядались питання скасування реєстрації народних депутатів. Тільки в одних моментах ЦВК робила один підхід, а в питанні кандидата від "Слуги народу" приймала інше рішення і скасувала реєстрацію. Суд скасував рішення ЦВК. 198 округ - питання неоднакового застосування практики. Схожа ситація була і у 210 окрузі. Там ЦВК діяла по одному принципу, а у питанні 198-го приймала абсолютно інше рішення. При чому, ці рішення ЦВК приймала у той момент, коли ще тривав судовий розгляд справ. В одному з рішень судів прописано, коли ЦВК не виконала рішення судів", - сказала вона.

Загоруйко додала, подання стосується проблем під час проведення виборів у кількох округах. За її словами, такої практики не повинно бути у демократичній країні.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський попросив Верховну раду розпустити ЦВК. У поданні було вказано, що ЦВК діяла упереджено у ході виборчого процесу.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України може розглянути питання дострокового розпуску Центральної виборчої комісії вже 12 вересня. 11 веренсня комітет має визначитись, чи виносити подання президента про розпуск ЦВК до сесійної зали.

У комітеті виборців України заявили, що рішення про розпуск ЦВК має базуватися на фактах, які свідчать про серйозні порушення в роботі Центрвиборчкому. Також у КВУ відзначили, що проблеми в роботі ЦВК на виборах цього року носили технічний характер і не були пов'язані з незаконними або упередженими діями членів комісії.



