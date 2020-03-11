В Раде назвали необходимые расходы из бюджета для реформирования СБУ на 2021-2027

В Верховной раде опубликовано финансово-экономическое обоснование к законопроекту президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Так, в документе отмечается, что потребность Службы безопасности Украины на 2021-2027 годы включает в себя приведение штатной численности СБУ в соответствие с установленными нормами проектом закона "О внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" и осуществление всех социальных выплат, дальнейшее обновление специальной техники, осуществление оперативно-служебной деятельности.

Согласно разъяснению, на деятельность СБУ предлагается предусмотреть такие расходы:

в 2021 году - всего необходимо 20 863 139,2 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование - 8 907 331,4 тыс. гривен ;

; в 2022 году - 31 313 027,0 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование - 19 357 219,2 тыс. гривен ;

; в 2023 году - 26 797 135,4 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование - 14 841 327,6 тыс. гривен ;

; в 2024 году - 29 446 193,5 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование - 17 490 385,7 тыс. гривен ;

; в 2025 году - 31 601 190,4 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование - 19 645 382,6 тыс. гривен ;

; в 2026 году - 33 634 849,1 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование - 21 679 041,3 тыс. гривен ;

; в 2027 году - 34 814 513,2 тыс. гривен, из которых дополнительно на реформирование - 22 858 705,4 тыс. гривен.

Кроме того, в разъяснении подчеркивается, что в 2022 году при условии вступления в силу новой редакции ЗУ "О Службе безопасности Украины" и в связи с началом комплектования ведомства сотрудниками, которым присвоены специальные звания и выразившими согласие перейти на службу сотрудников СБУ, выплачивается выходное пособие при увольнении с военной службы в размере 6 526 070,2 тыс. грн.

Напомним, в Раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский 10 марта внес в Верховную раду этот проект закона и определил его как безотлагательный. Ранее текст документа отсутствовал.

Так, глава СБУ Иван Баканов заявлял, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в ВР в ближайшие дни.

Добавим также, глава государства зарегистрировал в ВР два законопроекта об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы в связи с новой редакцией закона об СБУ.