В Раде назвали необходимые расходы из бюджета для реформирования СБУ на 2021-2027

В 2027 году на СБУ предлагают дополнительно предусмотреть почти 23 млрд гривен помимо запланированных почти 12 млрд
В Верховной раде опубликовано финансово-экономическое обоснование к законопроекту президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Так, в документе отмечается, что потребность Службы безопасности Украины на 2021-2027 годы включает в себя приведение штатной численности СБУ в соответствие с установленными нормами проектом закона "О внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" и осуществление всех социальных выплат, дальнейшее обновление специальной техники, осуществление оперативно-служебной деятельности.
Согласно разъяснению, на деятельность СБУ предлагается предусмотреть такие расходы:
Кроме того, в разъяснении подчеркивается, что в 2022 году при условии вступления в силу новой редакции ЗУ "О Службе безопасности Украины" и в связи с началом комплектования ведомства сотрудниками, которым присвоены специальные звания и выразившими согласие перейти на службу сотрудников СБУ, выплачивается выходное пособие при увольнении с военной службы в размере 6 526 070,2 тыс. грн.
Напомним, в Раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196.
Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский 10 марта внес в Верховную раду этот проект закона и определил его как безотлагательный. Ранее текст документа отсутствовал.
Так, глава СБУ Иван Баканов заявлял, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в ВР в ближайшие дни.
Добавим также, глава государства зарегистрировал в ВР два законопроекта об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы в связи с новой редакцией закона об СБУ.