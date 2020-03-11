У Раді назвали необхідні видатки з бюджету для реформування СБУ на 2021-2027

У Верховній раді опубліковане фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України" Про Службу безпеки України ". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, у документі зазначається, що потреба Служби безпеки України на 2021-2027 роки включає у себе приведення штатної чисельності СБУ до визначених норм проектом закону "Про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" та здійснення всіх соціальних виплат, подальше оновлення спеціальної техніки, здійснення оперативно-службової діяльності.

Згідно з роз'ясненням на діяльність СБУ пропонується передбачити такі видатки:

у 2021 році - усього необхідно 20 863 139,2 тис. гривень, з яких додатково на реформування - 8,907 млрд гривень ;

; у 2022 році - 31 313 027,0 тис. гривень, з яких додатково на реформування - 19,357 млрд гривень ;

; у 2023 році - 26 797 135,4 тис. гривень, з яких додатково на реформування - 14,841 млрд гривень ;

; у 2024 році - 29 446 193,5 тис. гривень, з яких додатково на реформування - 17,490 млрд гривень ;

; у 2025 році - 31 601 190,4 тис. гривень, з яких додатково на реформування - 19,645 млрд гривень ;

; у 2026 році - 33 634 849,1 тис. гривень, з яких додатково на реформування - 21,679 млрд гривень ;

; у 2027 році - 34 814 513,2 тис. гривень, з яких додатково на реформування - 22,858 млрд гривень.

Крім того, у роз'ясненні підкреслюється, що у 2022 році за умови набрання чинності нової редакції ЗУ "Про Службу безпеки України" та у зв`язку з початком комплектування відомства співробітниками, яким присвоєні спеціальні звання і які висловили згоду перейти на службу співробітників СБУ, виплачується вихідна допомога при звільненні з військової служби у розмірі 6,526 млрд грн.

Нагадаємо, в Раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський 10 березня вніс до Верховної ради цей проект закону і визначив його як невідкладний. Раніше текст документа був відсутній.

Так, глава СБУ Іван Баканов заявляв, що законопроект про реформу Служби безпеки України має бути внесений до ВР найближчими днями.

Додамо також, глава держави зареєстрував у ВР два законопроекти про зміни до Бюджетного та Податкового кодексів у зв'язку з новою редакцією закону про СБУ.