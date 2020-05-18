В Раде начали нарабатывать закон об оппозиции

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стефанчук подчеркнул важность прописания взаимных прав и обязанностей коалиции и оппозиции

В Верховной раде начали нарабатывать законопроект об оппозиции. Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук. По его словам, состоялось первое заседание рабочей группы, которая нарабатывает этот документ.

Об этом Стефанчук сказал в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

"В пятницу состоялось во исполнение распоряжения председателя Верховной рады Украины первое заседание рабочей группы, которая нарабатывает законопроект об оппозиции и взаимоотношениях коалиции и оппозиции. Мне кажется, прошло все очень конструктивно. Приглашаю также всех коллег к такому активному обсуждению... Прописание взаимных прав и обязанностей является чрезвычайно важным, и за 30 лет это надо решить уже", - заявил замглавы Рады.

Напомним, летом 2019 года Разумков, который на тот момент возглавлял партию "Слуга народа" заявил, что закон об оппозиции должен быть принят. Вместе с тем он подчеркивал, что этот документ не является первоочередным.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2015 года народные депутаты не поддержали во втором чтении и в целом законопроект №0948 "О парламентской оппозиции" (второе чтение). За это проголосовали 228 нардепов из 226 минимально необходимых.

Автор: Юлия Струк