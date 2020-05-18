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У Раді почали напрацьовувати закон про опозицію

Новини » Політика     18.05.2020 - 11:51
У Раді почали напрацьовувати закон про опозицію
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стефанчук підкреслив важливість прописання взаємних прав і обовязків коаліції та опозиції

У Верховній раді почали напрацьовувати законопроект про опозицію. Про це повідомив перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, відбулося перше засідання робочої групи, яка напрацьовує цей документ.

Про це Стефанчук сказав у ході засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"У п'ятницю відбулося на виконання розпорядження голови Верховної ради України перше засідання робочої групи, яка напрацьовує законопроект про опозицію і взаємовідносини коаліції і опозиції. Мені здається, пройшло все дуже конструктивно. Запрошую також усіх колег до такого активного обговорення... Прописання взаємних прав і обовязків є надзвичайно важливим, і за 30 років це треба вирішити вже", - заявив замглави Ради.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України оппозицияВерховна РадаРуслан Стефанчук
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