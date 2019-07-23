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В "Слуге народа" выступили за принятие закона об оппозиции

Новости » Политика    23.07.2019 - 17:33
В "Слуге народа" выступили за принятие закона об оппозиции
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Разумков отметил, что закон об оппозиции не является первоочередным

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что закон об оппозиции должен быть принят. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина

По его словам, для начала этот закон должны разработать.

"Я считаю, что закон об оппозиции должен быть принят. Но для начала его нужно разработать. Мы с вами начинали беседу с того, что у нас оппозиция не несет никакой ответственности. Она чаще всего действует по принципу "сам дурак"", - заявил глава партии. 

Также он отметил, что в течение многих лет отношение власти к инициативам отметались из-за того, что "они не наши".

"Это было такое отношение власти на протяжении многих лет. Когда даже хорошие инициативы, которые шли от оппозиционных политических сил, а такие тоже были, хоть и не часто, отметались не потому что "они плохие", а потому что "они не наши"", - отметил Разумков. 

Однако, Разумков отметил, что закон об оппозиции не является первоочередным.

"Если мы говорим о том, что часть оппозиционных или неоппозиционных политических сил будет поддерживать законопроекты президента и коалиции, направленные на позитивные изменения в стране, то здесь должен быть тандем в работе. Другой вопрос, что об этом многие говорили, а мы планируем (принять закон об оппозиции, - ред.) это сделать. Но, думаю, это не первоочередной закон, однако его стоит принять", - заявил он. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Разумков заявил, что политическая партия "Слуга народа" уже сейчас готова обсудить коалицию с политическими силами. По его словам, в партии хотели бы видеть в коалиции новые политические силы.

Кроме того, он подчеркнул, что для проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях нужно пройти еще длинный путь.

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Новости Украины Дмитрий РазумковСлуга народаоппозиция
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