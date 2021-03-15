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В Раде хотят создать новую ВСК: текст постановления уже внесли в парламент

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде хотят создать новую Временную следственную комиссию. Она займется расследованием возможных противоправных действий представителей госвласти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Проект постановления был зарегистрирован в понедельник, 15 марта, под №5243.

"Целью является установление фактов по поводу возможных противоправных действий представителей государственной власти Украины, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность", - говорится в тексте постановления.

Количественный состав комиссии составляется с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций (депутатских групп): один представитель от тридцати народных депутатов, но не менее чем по одному нардепу от каждой депутатской фракции (депутатской группы), в количестве 11 парламентариев.

Главой ВСК станет Марьяна Безуглая, а ее заместителем - Нестор Шуфрич.

"В комитете его пока не было, но просим содействовать быстрому рассмотрению в комитете этой ВСК", - отметил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета парламента.

Напомним, ранее глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал, что в понедельник на заседание регламентного комитета вынесут предложение о создании новой парламентской ВСК.

По словам депутата, она будет в частности расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые якобы имели место в 2014 году.

Напомним, в начале марта и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.

Как писало РБК-Украина, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Однако до сих пор эта ВСК не создана.

Так, ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".

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