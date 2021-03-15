У Раді хочуть створити нову ТСК: текст постанови вже внесли в парламент

Проект постанови був зареєстрований у понеділок, 15 березня, під №5243.

"Метою є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність", - сказано у тексті постанови.

Кількісний склад комісії складається з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп): один представник від тридцяти народних депутатів, але не менш як по одному нардепу від кожної депутатської фракції (депутатської групи), в кількості 11 парламентарів.

Главою ТСК стане Маряна ­­­­­­­­Безугла, а її заступником - Нестор Шуфрич.

"В комітеті її поки не було, але просимо сприяти швидкому розгляді в комітеті цієї ТСК", - зазначив замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході засідання погоджувальної ради парламенту.