У Раді хочуть створити базу даних "Екоінспектор": для чого вона необхідна

Цей законопроект пропонує ліквідувати Держекоінспекцію та створити принципово новий орган, який буде максимально прозорим.

"Він матиме більше повноважень і водночас більше відповідальності. Проект закону сконцентрує природоохоронний контроль в одному органі, що своєю чергою дозволить: уникнути суперечностей компетенції, зекономити бюджетні кошти, прибрати дублювання перевірок та, як результат, зменшити тиск на бізнес", - зазначив парламентар.

Вказано, що новий орган матиме якісно нові функції та новий інструментарій. Процедура перевірки буде чітко регламентована від першого до останнього кроку.

"Кожен крок буде знято на відео, зафіксовано по місцезнаходженню, часу та одразу потраплятиме в онлайн-систему. По-друге, недопуск з боку великих забруднювачів дуже дорого їм коштуватиме (1,8 мільйона гривень за кожен випадок)", - сказано у повідомленні.

Згідно з законом, зарплата інспекторів зросте з 8,5 тисячі гривень до 13,6 тисячі (мінімальна для інспектора).

Підкреслюється, що в Україні з’явиться нова інформаційно-телекомунікаційна система державного екоконтролю "Екологічний інспектор".

"Уся база даних про забруднювачів, що перевіряються, всі дозвільні документи, результати перевірок, результати судових засідань, ефективність екоінспектора від початку перевірки до стягнення збитків у бюджет - все буде тут, в абсолютно відкритій для всіх системі", - підкреслив нардеп.

За його словами, це унеможливить тиск на бізнес, адже кожен крок екоінспектора відображатиметься у часі та просторі.