В Раде достаточно голосов для принятия закона об олигархах в первом чтении, - СН

Сегодня народные депутаты Украины рассмотрят президентский законопроект об олигархах. В партии "Слуга народа" уверены, что голосов будет достаточно.

Об этом сказал РБК-Украина собеседник в руководстве "СН", говорится в материале "Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов" .

"Наша фракция даст 200 голосов, а при большом желании обеспечит и 226 "за" в первом чтении. Не думаю, что в зале будут так раскачивать ситуацию, чтобы даже в первом чтении этот законопроект не проголосовать", - сказал источник издания.

Отметим, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение по законопроекту президента Владимира Зеленского об олигархах. ВР рекомендуют одобрить его за основу.