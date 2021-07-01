В Раде достаточно голосов для принятия закона об олигархах в первом чтении, - СН

Сегодня народные депутаты Украины рассмотрят президентский законопроект об олигархах. В партии "Слуга народа" уверены, что голосов будет достаточно.
Об этом сказал РБК-Украина собеседник в руководстве "СН", говорится в материале "Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов".
"Наша фракция даст 200 голосов, а при большом желании обеспечит и 226 "за" в первом чтении. Не думаю, что в зале будут так раскачивать ситуацию, чтобы даже в первом чтении этот законопроект не проголосовать", - сказал источник издания.
Отметим, Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение по законопроекту президента Владимира Зеленского об олигархах. ВР рекомендуют одобрить его за основу.
Как писало РБК-Украина, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского об олигархах 1 июля на внеочередном заседании.
Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.