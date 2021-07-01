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У Раді достатньо голосів для прийняття закону про олігархів у першому читанні, - СН

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Сьогодні народні депутати України розглянуть президентський законопроект про олігархів. У партії "Слуга народу" впевнені, що голосів буде достатньо.

Про це сказав РБК-Україна співрозмовник в керівництві "СН", йдеться в матеріалі "Закон про олігархів. Чи прийме Рада проект Зеленського і що не влаштовує депутатів".

"Наша фракція дасть 200 голосів, а при великому бажанні забезпечить і 226 "за" в першому читанні. Не думаю, що в залі будуть так розгойдувати ситуацію, щоб навіть у першому читанні цей законопроект не проголосувати", - сказало джерело видання.

Зазначимо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення щодо законопроекту президента Володимира Зеленського про олігархів. ВР рекомендують схвалити його за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів 1 липня на позачерговому засіданні.

Раніше повідомлялось, що Комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

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