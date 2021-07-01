Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов

Президентский законопроект об олигархах Верховная рада должна принять в первом чтении. Помощь "слугам народа" могут оказать две депутатские группы. О том, что в Раде думают об инициативе Владимира Зеленского, когда документ могут принять в целом и что может этому помешать – ниже в материале РБК-Украина.

Верховная рада сегодня, 1 июля, в первом чтении должна принять внесенный главой государства законопроект об олигархах (№5599). В "Слуге народа" рассчитывают, что 226 голосов "за" точно наберется, причем при лучшем сценарии – усилиями одной лишь президентской фракции.

Для Банковой же довольно важно показать единство "слуг" в поддержке документа, ставшего чуть ли не центральным элементом всей политики деолигархизации, по крайней мере, в публичной риторике власти.

За последние недели юридические команды ряда потенциальных фигурантов "реестра олигархов" пришли к выводу, что его принятие может стать весьма болезненным, говорит изданию собеседник в штабе партии "Слуга народа".

Речь не о тех санкциях, которые непосредственно прописаны в тексте законопроекта и которые сложно назвать "смертельными" для олигархата: запрет финансировать партии и участвовать в большой приватизации, а также обязанность подавать декларацию. А о косвенных последствиях для того крупного бизнеса, который активно ведет дела на Западе.

"Если против вас ваша же страна вводит какие-то санкции, включает в какие-то списки, то западные компании лишний раз подумают, надо ли с вами иметь дело", – сказал собеседник РБК-Украина.

В "Слуге народа" считают, что проект об олигархах наберет необходимый минимум в 226 голосов (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании профильного комитета ВР по вопросам национальной безопасности такую же мысль публично озвучил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, одним из "неформальных" последствий принятия законопроекта станет фактический запрет доступа на международные рынки капитала для фигурантов олигархического списка – западные финучреждения просто не будут их кредитовать, чтобы не нести репутационных потерь.

Малюська также отверг многочисленные замечания со стороны Главного научно-экспертного управления Рады (ГНЭУ), которое не рекомендовало депутатам принимать законопроект в нынешнем виде.

В текущей редакции документ предполагает, что в реестр олигархов будут попадать физлица, которые отвечают трем из четырех критериев: участвуют в политической жизни, имеют влияние на СМИ, активы более 2,27 млрд гривен и являются бенефициарами компании-монополиста. Включать олигархов в реестр будет СНБО. Различные чиновники, от президента и до руководства местных администраций, будут обязаны подать "декларацию о контактах" в случае встречи или беседы с олигархом.

В ГНЭУ указали на то, что полномочия президента не предусматривают введения каких-то ограничений против отдельных категорий граждан Украины. Также эксперты полагают, что круг лиц, которые могут попасть под действие закона, является слишком широким – "в десятки или, может, даже в сотни раз большим", чем число тех, кого принято считать олигархами.

Много замечаний вызвали и формулировки отдельных норм, например, о том, что "контактом" чиновника с олигархом не будет считаться общение по телефону.

Но, по словам главы Минюста, все эти замечания можно будет предметно обсудить уже во время подготовки документа ко второму чтению. А концептуально – у президента и СНБО есть все полномочия бороться с олигархами, которые представляют угрозу национальной безопасности. На недореформированные украинские суды, отметил Малюська, в этом плане полагаться пока не приходится.

Профильный комитет в среду большинством голосов рекомендовал принять проект Зеленского за основу и сократить срок подготовки документа ко второму чтению.

Своими силами

"Наша фракция даст 200 голосов, а при большом желании обеспечит и 226 "за" в первом чтении. Не думаю, что в зале будут так раскачивать ситуацию, чтобы даже в первом чтении этот законопроект не проголосовать", – сказал РБК-Украина собеседник в руководстве "СН".

По информации издания, в монобольшинстве провели сигнальный сбор подписей депутатов, к позднему вечеру среды готовность поддержать инициативу Зеленского выразили более двухсот "слуг".

А группы внутри фракции, которых принято связывать с отдельными олигархами, особого сопротивления законопроекту не оказывали, по крайней мере, пока что.

"Может, они думают, что их эта вся история никак не зацепит, а зацепит кого-то другого, Фирташа или Медведчука, например", – сказал один из депутатов монобольшинства.

Помощь "СН" в получении необходимого количества голосов готовы оказать депутатские группы "За майбутнє" и "Довира".

"У нас мнения разделились. Я с самого начала критиковал этот законопроект и не отступил от своего мнения: этот документ исключительно пиарный и не даст никакого результата. Но именно чтобы развенчать мифы о том, что на нас якобы кто-то влияет, большинство наших коллег будут голосовать за этот законопроект", – сказал изданию депутат от "За майбутнє" Дмитрий Лубинец. По его словам, окончательное решение по законопроекту будет принято на утреннем заседании группы.

В "Довире" законопроект об олигархах в целом также воспринимают положительно, сказал РБК-Украина представитель группы Павел Бакунец, но также определяться будут уже сегодня.

В четырех оппозиционных фракциях президентский законопроект раскритиковали. Так, "Евросолидарность" его точно не будет поддерживать, сказал изданию депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко. Ранее в партии заявляли, что эта инициатива направлена персонально против их лидера Петра Порошенко. Вместе с "Батькивщиной" и "Голосом" депутаты "Евросолидарности" внесли свой законопроект на эту тему, впрочем, профильный комитет Рады его отклонил.

Политсила Петра Порошенко не будет поддерживать проект Зеленского (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В "Батькивщине" написали еще один альтернативный законопроект о борьбе с олигархами, и намерены в первом чтении голосовать за него, сказал изданию замглавы фракции Сергей Соболев.

По его словам, проект Зеленского не отвечает на два ключевых вопроса в контексте деолигархизации: как бороться с недобросовестной конкуренцией и преференциями близкому к власти бизнесу и как ликвидировать оффшорные схемы по уклонению от уплаты налогов.

В "Голосе" решение по проекту №5599 собираются принять непосредственно перед внеочередным заседанием ВР, сказал изданию глава фракции Ярослав Железняк. "По моим ощущениям, и это моя личная позиция, мы в таком виде за президентский проект не будем голосовать", – сказал он, предположив, что голоса за №5599 в первом чтении в зале, скорее всего, все же найдутся.

Поправочный "спам"

Как показывает парламентская практика, принять законопроект в первом чтении – это часто и близко не половина дела. Документы, затрагивающие интересы крупных политических и бизнесовых игроков, потенциально могут застопорить работу Рады на недели и даже месяцы.

Самый яркий пример – т.н. "банковский" или "антиколомойский" законопроект, ко второму чтению которого было внесено более 16 тысяч поправок. Их последовательное рассмотрение, даже в оперативном темпе, заняло бы несколько пленарных недель.

Тогда пришлось менять регламент работы ВР и предусматривать особую процедуру рассмотрения таких проектов, которая позволяет управиться с тысячами поправок за несколько дней или даже быстрее.

Собеседник издания в монобольшинстве признает риск поправочного "спама" ко второму чтению законопроекта об олигархах. "У нас есть формат спецпроцедуры, хотя было джентльменское соглашение между руководителями фракций, что она будет применяться только один раз. Но опять же, если будет неадекватное количество поправок, то надо будет об этом подумать", – сказал источник.

Другой собеседник спрогнозировал, что много поправок будет от фракций ОПЗЖ и "Батькивщина". А помимо уже апробированной "спецпроцедуры" осенью в "СН" могут применить и другие методы. Например, внести изменения в регламент, ограничивающие общее время выступлений одного депутата по всем внесенным им поправкам. Или же вернуться к идее едного дня голосования на пленарной неделе, посвящая остальные дни только обсуждению законопроектов. Но пока что, рассказывает источник издания, об этом рано вести предметный разговор.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко имеет иной взгляд на то, как надо бороться с олигархами (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В пропрезидентской фракции рассчитывают на то, что срывать принятие законопроекта об олигархах может быть невыгодно с публичной точки зрения – авторов сотен и тысяч поправок будут обвинять в лоббировании олигархических интересов. При этом от самой идеи подкорректировать законопроект ко второму чтению в монобольшинстве не отказываются, сказала изданию замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Не думаю, что будет изменена архитектура закона, возможно, лишь какие-то технико-юридические исправления. Например, почему встречи с олигархами чиновникам надо вносить в декларацию, а звонок не надо", – сказала она.

Рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении, по словам Кравчук, состоится уже осенью. Очевидно, тогда в сессионном зале и развернется основная борьба.