В Раде требуют создать следственную комиссию по убийству Гандзюк

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Две недели назад в Раде было зарегистрировано постановление о создании ВСК по расследованию нападений на активистов

В Верховной раде должны создать Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования нападений на общественных активистов и убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявила первый вице-спикер ВР, депутат Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам замглавы ВР, силовые структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти заказчиков убийства Гандзюк.

"Что касается трагической смерти Екатерины Гандзюк, я поддерживаю инициативу создания временной следственной комиссии. При этом я хочу подчеркнуть, чтобы не происходило подмены понятий. Расследование этого дела в первую очередь должны вести силовые структуры, а не заговаривать их в парламенте. Поэтому очень важно, что сейчас есть те, кто совершили это преступление. Очевидно, что силовые структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти заказчиков. Следствие должно дать ответ на вопрос, кто заказал Екатерину Гандзюк", - заявила Геращенко.

В свою очередь народный депутат Елена Сотник во время выступления заявила, что цель создания ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк касается и других нападений на активистов.

"Предметом этой следственной комиссии является не только убийство Кати. Предметом являются массовые, более 55 нападений на активистов, совершенные за последний год. Они не расследуются. Это - не просто нет приговоров, эти расследования саботируются", - заявила Сотник.

Она также подчеркнула, что фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" проигнорировали письмо о создании комиссии в парламенте.

Добавим, по словам нардепа Мустафы Найема, две недели назад в парламенте было зарегистрировано постановление о создании ВСК по расследованию нападений на активистов.

"Все в руках спикера Андрея Парубия. Согласно регламенту, вопрос создания ВСК можно ставить на голосование без включения в повестку дня. Нам нужно только 150 голосов", - написал Найем в своем Facebook.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий просит правоохранительные органы как можно скорей установить не только исполнителей, но и всех заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф отметила, что наказать виновных в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк чрезвычайно важно.

Добавим, глава государства Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на активистку Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года: неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.