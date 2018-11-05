ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Раде требуют создать следственную комиссию по убийству Гандзюк

Новости » Политика    05.11.2018 - 12:39
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Две недели назад в Раде было зарегистрировано постановление о создании ВСК по расследованию нападений на активистов

В Верховной раде должны создать Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования нападений на общественных активистов и убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявила первый вице-спикер ВР, депутат Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам замглавы ВР, силовые структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти заказчиков убийства Гандзюк.

"Что касается трагической смерти Екатерины Гандзюк, я поддерживаю инициативу создания временной следственной комиссии. При этом я хочу подчеркнуть, чтобы не происходило подмены понятий. Расследование этого дела в первую очередь должны вести силовые структуры, а не заговаривать их в парламенте. Поэтому очень важно, что сейчас есть те, кто совершили это преступление. Очевидно, что силовые структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти заказчиков. Следствие должно дать ответ на вопрос, кто заказал Екатерину Гандзюк", - заявила Геращенко.

В свою очередь народный депутат Елена Сотник во время выступления заявила, что цель создания ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк касается и других нападений на активистов.

"Предметом этой следственной комиссии является не только убийство Кати. Предметом являются массовые, более 55 нападений на активистов, совершенные за последний год. Они не расследуются. Это - не просто нет приговоров, эти расследования саботируются", - заявила Сотник.

Она также подчеркнула, что фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" проигнорировали письмо о создании комиссии в парламенте.

Добавим, по словам нардепа Мустафы Найема, две недели назад в парламенте было зарегистрировано постановление о создании ВСК по расследованию нападений на активистов.

"Все в руках спикера Андрея Парубия. Согласно регламенту, вопрос создания ВСК можно ставить на голосование без включения в повестку дня. Нам нужно только 150 голосов", - написал Найем в своем Facebook.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий просит правоохранительные органы как можно скорей установить не только исполнителей, но и всех заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф отметила, что наказать виновных в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк чрезвычайно важно.

Добавим, глава государства Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на активистку Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года: неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

Дело Гандзюк будет расследовать СБУ Парубий призвал правоохранителей найти исполнителей покушения на Гандзюк
Новости Украины Ирина ГеращенкоВерховная РадаЕкатерина ГандзюкУбийство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь