ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Раді вимагають створити слідчу комісію по вбивству Гандзюк

Новини » Політика    05.11.2018 - 12:39
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Два тижні тому в Раді було зареєстровано постанову про створення ТСК щодо розслідування нападів на активістів

У Верховній раді мають створити Тимчасову слідчу комісію (ТС) для розслідування нападів на громадських активістів та вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявила перший віце-спікер ВР, депутат Верховної ради Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами замголови ВР, силові структури мають докласти максимум зусиль для того, щоб знайти замовників вбивства Гандзюк.

"Що стосується трагічної смерті Катерини Гандзюк, я підтримую ініціативу створення тимчасової слідчої комісії. При цьому я хочу наголосити, щоб не відбувалось підміни понять. Розслідування цієї справи в першу чергу мають вести силові структури, а не забалакувати їх у парламенті. Тому дуже важливо, що зараз є ті, хто вчинили цей злочин. Очевидно, що силові структури мають докласти максимум зусиль для того, щоб знайти замовників. Слідство має дати відповідь на питання, хто замовив Катерину Гандзюк", - заявила Геращенко.

У свою чергу народний депутат Олена Сотник під час виступу заявила, що мета створення ТСК щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк стосується й інших нападів на активістів.

"Предметом цієї слідчої комісії є не тільки вбивство Каті. Предметом є масові, більше ніж 55 нападів на активістів, які скоєні за останній рік. Вони не розслідуються. Це - не просто немає вироків, ці розслідування саботуються", - заявила Сотник.

Вона також наголосила, що фракції "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" проігнорували листа про створення комісії у парламенті.

Додамо, за словами нардепа Мустафи Найема, два тижні тому в парламенті було зареєстровано постанову про створення ТСК щодо розслідування нападів на активістів.

"Все в руках спікера Андрія Парубій. Згідно регламенту, питання створення ТСК можна ставити на голосування  без включення до порядку денного. Нам потрібно лише 150 голосів", - написав Найем у своєму Facebook.

У Раді вимагають створити слідчу комісію по вбивству Гандзюк

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій просить правоохоронні органи якнайшвидше встановити не тільки виконавців, а й усіх замовників вбивства Катерини Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф зазначила, що покарати винних у смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк надзвичайно важливо.

Додамо, глава держави Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на активістку Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк відбувся уранці 31 липня 2018 року: невідомий чекав радницю мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона до Київського опікового центру.

Справу Гандзюк розслідуватиме СБУ Парубій закликав правоохоронців знайти виконавців замаху на Гандзюк
Новини України Ірина ГеращенкоВерховна РадаКатерина ГандзюкВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся