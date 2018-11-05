У Раді вимагають створити слідчу комісію по вбивству Гандзюк

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Два тижні тому в Раді було зареєстровано постанову про створення ТСК щодо розслідування нападів на активістів

У Верховній раді мають створити Тимчасову слідчу комісію (ТС) для розслідування нападів на громадських активістів та вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявила перший віце-спікер ВР, депутат Верховної ради Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами замголови ВР, силові структури мають докласти максимум зусиль для того, щоб знайти замовників вбивства Гандзюк.

"Що стосується трагічної смерті Катерини Гандзюк, я підтримую ініціативу створення тимчасової слідчої комісії. При цьому я хочу наголосити, щоб не відбувалось підміни понять. Розслідування цієї справи в першу чергу мають вести силові структури, а не забалакувати їх у парламенті. Тому дуже важливо, що зараз є ті, хто вчинили цей злочин. Очевидно, що силові структури мають докласти максимум зусиль для того, щоб знайти замовників. Слідство має дати відповідь на питання, хто замовив Катерину Гандзюк", - заявила Геращенко.

У свою чергу народний депутат Олена Сотник під час виступу заявила, що мета створення ТСК щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк стосується й інших нападів на активістів.

"Предметом цієї слідчої комісії є не тільки вбивство Каті. Предметом є масові, більше ніж 55 нападів на активістів, які скоєні за останній рік. Вони не розслідуються. Це - не просто немає вироків, ці розслідування саботуються", - заявила Сотник.

Вона також наголосила, що фракції "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" проігнорували листа про створення комісії у парламенті.

Додамо, за словами нардепа Мустафи Найема, два тижні тому в парламенті було зареєстровано постанову про створення ТСК щодо розслідування нападів на активістів.

"Все в руках спікера Андрія Парубій. Згідно регламенту, питання створення ТСК можна ставити на голосування без включення до порядку денного. Нам потрібно лише 150 голосів", - написав Найем у своєму Facebook.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій просить правоохоронні органи якнайшвидше встановити не тільки виконавців, а й усіх замовників вбивства Катерини Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф зазначила, що покарати винних у смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк надзвичайно важливо.

Додамо, глава держави Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на активістку Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк відбувся уранці 31 липня 2018 року: невідомий чекав радницю мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона до Київського опікового центру.