В Раде анонсировали несколько кадровых изменений в Кабмине

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете министров . Однако парламентарий не уточнил, о каких именно министрах идет речь.

Нардеп отметил, что может быть два кадровых переназначения, но не уточнил, входит ли в них увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

"У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова, - ред.) на фракции где-то в десятых числах мая... Еще могут быть несколько кадровых переназначений. Кто-то будет уволен, а кто будет трудоустроен. Я думаю два (переназначения, - ред.)", - рассказал Арахамия.