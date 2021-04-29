У Раді анонсували кілька кадрових змін у Кабміні

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував кілька кадрових змін у Кабінеті міністрів. Однак парламентар не уточнив, про яких саме міністрів йдеться.

Нардеп зазначив, що може бути два кадрових перепризначення, але не уточнив, чи входить до них звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"У нас буде обговорення цього питання (звільнення Степанова, - ред.) на фракції десь у десятих числах травня... Ще можуть бути декілька кадрових перепризначень. Хтось буде звільнений, а хтось буде працевлаштований. Я думаю два (перепризначення, - ред.)", - розповів Арахамія.