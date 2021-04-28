В Раде заявили о планах заменить одного министра

Заместитель главы Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также планируют назначить министра энергетики.

Об этом Стефанчук заявил в интервью "Украинской правде" .

Однако, он не назвал фамилию и специализацию министра, которого хотят заменить.

"Есть планы замены одного министра в правительстве. Больше сказать не могу", - отметил он.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако на этой неделе голосование не предвидится.

Кроме того, собеседник издания отметил, что кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава не рассматривается.