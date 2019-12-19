В Раде анонсировали корректировку формы нового избирательного бюллетеня

Форма нового избирательного бюллетеня будет корректироваться. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом нардеп прокомментировал принятие Избирательного кодекса с предложениями президента.

"Возле каждой партии будет написана девятка кандидатов, которая автоматически проходит. Или первый номер, это мы еще определим - форма бюллетеня еще будет корректироваться. Далее будут перечислены через запятую максимум 16 кандидатов по этому территориальному округу, но их может быть меньше, это воля партии", - заявил Корниенко.

По его словам, избирательный бюллетень с перечнем партий может достигать полутора метров.

"(В бюллетене, - ред.) есть место для галочки за партию. А снизу этого бюллетеня, который может быть и полтора метра, есть окошко для вписывания номера кандидата. То есть, избиратель сначала ставит галочку за партию, затем, если он добрался к низу бюллетеня, он впишет номер кандидата", - добавил нардеп.

Напомним, сегодня Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского, за него проголосовали 330 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде анонсировали доработку Избирательного кодекса в феврале 2020 года.

Добавим также, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Избирательном кодексе пропишут усиление гендерного равенства в Раде.