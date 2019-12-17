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Раде рекомендуют принять Избирательный кодекс с предложениями президента

Новости » Политика     17.12.2019 - 16:47
Раде рекомендуют принять Избирательный кодекс с предложениями президента
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендует Раде принять соответствующий законопроект №0978

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной раде принять Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Так, заместитель председателя комитета Алина Загоруйко отметила, что предметом рассмотрения и обработки в комитете стали: весь массив нормативного материала проекта кодекса, действующее избирательное законодательство Украины, законы о Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Государственный реестр избирателей (ГРИ), другие законы Украины на необходимость согласования которых или учет положений которых указывал президент.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде, учитывая учет комитетом всех предложений президента Украины, принять все предложения президента к Избирательному кодексу Украины и принять Избирательный кодекс Украины в редакции комитета от 17 декабря 2019 года в целом как закон", - сказано в сообщении.

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