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Радбез ООН завтра збереться для обговорення наслідків виходу РФ із "зернової угоди"

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Четвер 20 липня 2023 18:16
Радбез ООН завтра збереться для обговорення наслідків виходу РФ із "зернової угоди" Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Рада Безпеки ООН завтра, 21 липня, проведе засідання з питання про гуманітарні наслідки виходу РФ із "зернової угоди".

Про це заявила британська місія ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що завтра обговорюватимуть вихід РФ з угоди, яка дозволяла протягом останнього року безпечно експортувати зерно з України через Чорне море.

На порядку денному будуть гуманітарні наслідки цього кроку. Більше жодних подробиць не повідомляють.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни. Україна через погрози РФ топити кораблі пообіцяла відповісти тим самим

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.

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