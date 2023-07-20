Совбез ООН завтра соберется для обсуждения последствий выхода РФ из "зерновой сделки"

Совет Безопасности ООН завтра, 21 июля, проведет заседание по вопросу о гуманитарных последствиях выхода РФ из "зерновой сделки".

Об этом заявила британская миссия ООН , сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что завтра будут обсуждать выход РФ из соглашения, которое позволяло в течение последнего года безопасно экспортировать зерно из Украины через Черное море.

На повестке дня будут гуманитарные последствия этого шага. Больше никаких подробностей не сообщается.

Выход России из "зерновой сделки"

17 июля в Кремле отказались от продления "зерновой сделки". Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну. Украина из-за угроз РФ топить корабли пообещала ответить тем же

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновой сделке" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.