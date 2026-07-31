Радбез ООН провів перше пробне голосування щодо кандидатів на посаду генсека

Рада Безпеки ООН провела перше неофіційне пробне голосування щодо кандидатів на посаду наступного генерального секретаря організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН та The National.
За даними видання The National, лідером неформального голосування стала Ребека Грінспан з Коста-Рики, отримавши 10 голосів "заохочувати". За нею йде постпред Гаяни при ООН Керолін Родрігес-Біркетт із 9 голосами, а третє місце посів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з 7 голосами.
Пробні голосування - неофіційна процедура, під час якої члени Радбезу відповідають, чи "заохочують", "не заохочують" кандидата, чи не мають щодо нього думки. Такі голосування дозволяють оцінити рівень підтримки претендентів, однак їхні результати офіційно не оприлюднюють.
Відповідно до статті 97 Статуту ООН, генерального секретаря призначає Генеральна Асамблея за рекомендацією Радбезу. Під час пробних голосувань Рада Безпеки визначає кандидата, якого рекомендуватиме Генасамблеї для затвердження.
На посаду глави ООН претендують семеро кандидатів:
Наступник Антоніу Гутерреша, чий другий пʼятирічний термін завершується 31 грудня, має взятися за оновлення організації, пише The National.
Нагадаємо, серед несподіваних кандидатур раніше згадувалась і фігура поза списком офіційних претендентів. За даними NY Post, Трамп розглядав президента ФІФА Джанні Інфантіно як можливого кандидата на посаду генсека ООН.
Також нещодавно Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через російські обстріли цивільних суден у Чорному морі - за оцінкою організації, ситуація з продовольчою безпекою через ці атаки стала критичною.