Совбез ООН провел первое пробное голосование по кандидатам на должность генсека

Совет Безопасности ООН провел первое неофициальное пробное голосование по кандидатам на должность следующего генерального секретаря организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН и The National.
По данным издания The National, лидером неформального голосования стала Ребекка Гринспан из Коста-Рики, получив 10 голосов "поощрять". За ней следует постпред Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт с 9 голосами, а третье место занял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси с 7 голосами.
Пробные голосования - неофициальная процедура, во время которой члены Совбеза отвечают, "поощряют", "не поощряют" кандидата, или не имеют к нему мнения. Такие голосования позволяют оценить уровень поддержки соискателей, однако их результаты официально не обнародуют.
Согласно статье 97 Устава ООН, генерального секретаря назначает Генеральная Ассамблея по рекомендации Совбеза. В ходе пробных голосований Совет Безопасности определяет кандидата, которого будет рекомендовать Генассамблее для утверждения.
На должность главы ООН претендуют семь кандидатов:
Преемник Антониу Гутерреша, чей второй пятилетний срок истекает 31 декабря, должен взяться за обновление организации, пишет The National.
Напомним, среди неожиданных кандидатур ранее упоминалась и фигура вне списка официальных претендентов. По данным NY Post, Трамп рассматривал президента ФИФА Джанни Инфантино как возможного кандидата на должность генсека ООН.
Также недавно Совбез ООН собрался на экстренное заседание из-за российских обстрелов гражданских судов в Черном море - по оценке организации, ситуация с продовольственной безопасностью из-за этих атак стала критической.