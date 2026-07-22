ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп пропонує президента ФІФА на пост генсека ООН, - NY Post

18:25 22.07.2026 Ср
2 хв
Чи зацікавлений Інфантіно очолити одну з найбільших міжнародних організацій?
aimg Михайло Михайлюк
Трамп пропонує президента ФІФА на пост генсека ООН, - NY Post Фото: президент ФІФА Джанні Інфантіно та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп розглядає президента ФІФА Джанні Інфантіно як кандидата на посаду генерального секретаря ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

За даними видання, Трамп зблизився з Інфантіно під час підготовки до чемпіонату світу з футболу 2026 року. Американський лідер вважає, що глава ФІФА має здатність об’єднувати людей і користується повагою у світі.

Як можуть обрати нового генсека ООН

Чинний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш залишить посаду наприкінці грудня. Нового керівника організації мають обрати цього року.

Для призначення кандидату потрібно отримати підтримку Ради Безпеки ООН, де п’ять постійних членів мають право вето, а потім пройти затвердження Генеральною асамблеєю.

У The New York Post наголошують: невідомо чи зацікавлений сам Інфантіно в цій посаді та чи обговорював він це питання з Трампом.

Інфантіно балотується на посаду президента ФІФА

Наразі відомо, що Джанні Інфантіно претендує на переобрання президентом ФІФА. Вибори керівника футбольної організації мають відбутися у березні наступного року.

Раніше Джанні Інфантіно заявляв про можливе розширення чемпіонату світу з футболу до 64 команд. Президент ФІФА пояснював це бажанням дати більше країнам світу можливість брати участь у турнірі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ООН ФІФА Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах
Хмара зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову