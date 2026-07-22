Трамп пропонує президента ФІФА на пост генсека ООН, - NY Post

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post .

За даними видання, Трамп зблизився з Інфантіно під час підготовки до чемпіонату світу з футболу 2026 року. Американський лідер вважає, що глава ФІФА має здатність об’єднувати людей і користується повагою у світі.

Як можуть обрати нового генсека ООН

Чинний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш залишить посаду наприкінці грудня. Нового керівника організації мають обрати цього року.

Для призначення кандидату потрібно отримати підтримку Ради Безпеки ООН, де п’ять постійних членів мають право вето, а потім пройти затвердження Генеральною асамблеєю.

У The New York Post наголошують: невідомо чи зацікавлений сам Інфантіно в цій посаді та чи обговорював він це питання з Трампом.

Інфантіно балотується на посаду президента ФІФА

Наразі відомо, що Джанні Інфантіно претендує на переобрання президентом ФІФА. Вибори керівника футбольної організації мають відбутися у березні наступного року.