Радбез ООН проведе екстрене засідання через масовану атаку РФ по Україні

"Остання хвиля російський ударів - це ще одне нагадування про те, що Москва продовжує надавати перевагу ескалації замість миру і терору замість дипломатії", - написав міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що постійний міжнародний тиск на РФ залишається необхідним для поваги до Статуту ООН і просування пропозиції президента України Володимира Зеленського Росії про припинення війни.

"Ми дякуємо нашим партнерам за їхню постійну підтримку і внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру", - резюмував Сибіга.