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Радбез ООН проведе екстрене засідання через масовану атаку РФ по Україні

23:35 05.06.2026 Пт
2 хв
Про що свідчить остання атака РФ щодо України?
aimg Едуард Ткач
Фото: міжнародний тиск на РФ, як і раніше, необхідний (Getty Images)

У понеділок, 8 червня, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через останню масовану атаку РФ по Україні. Зустріч ініційовано на прохання Києва.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Остання хвиля російський ударів - це ще одне нагадування про те, що Москва продовжує надавати перевагу ескалації замість миру і терору замість дипломатії", - написав міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що постійний міжнародний тиск на РФ залишається необхідним для поваги до Статуту ООН і просування пропозиції президента України Володимира Зеленського Росії про припинення війни.

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"Ми дякуємо нашим партнерам за їхню постійну підтримку і внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру", - резюмував Сибіга.

Україна закликає РФ до миру

Нагадаємо, у четвер президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа диктатору РФ Володимиру Путіну. У цьому листі глава держави заявив про готовність Києва завершувати війну шляхом прямих переговорів, і запропонував визначити дату і місце зустрічі, щоб припинити бойові дії.

Зі свого боку Путін, відповідаючи на запитання на ПМЕФ, де його запитали з приводу цього листа, заявив, що не бачить сенсу зустрічатися. За його словами, у цьому сенс тільки для України, щоб зупинити "наступ" РФ.

Також нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Унаслідок ударів ракетами і дронами було зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, особливо в Києві, Дніпрі та Харкові.

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ООНРосійська ФедераціяАндрій СибігаВійна в Україні