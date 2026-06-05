Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за массированной атаки РФ по Украине

"Последняя волна российский ударов - это еще одно напоминание о том, что Москва продолжает отдавать предпочтение эскалации вместо мира и террору вместо дипломатии", - написал министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что постоянное международное давление на РФ остается необходимым для уважения к Уставу ООН и продвижению предложения президента Украины Владимира Зеленского России о прекращении войны.

"Мы благодарим наших партнеров за их постоянную поддержку и вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - резюмировал Сибига.