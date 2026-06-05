Радбез ООН проведе екстрене засідання через масовану атаку РФ по Україні

У понеділок, 8 червня, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через останню масовану атаку РФ по Україні. Зустріч ініційовано на прохання Києва.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Остання хвиля російський ударів - це ще одне нагадування про те, що Москва продовжує надавати перевагу ескалації замість миру і терору замість дипломатії", - написав міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що постійний міжнародний тиск на РФ залишається необхідним для поваги до Статуту ООН і просування пропозиції президента України Володимира Зеленського Росії про припинення війни.

"Ми дякуємо нашим партнерам за їхню постійну підтримку і внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру", - резюмував Сибіга.