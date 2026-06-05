Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за массированной атаки РФ по Украине
В понедельник, 8 июня, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание из-за последней массированной атаки РФ по Украине. Встреча инициирована по просьбе Киева.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Последняя волна российский ударов - это еще одно напоминание о том, что Москва продолжает отдавать предпочтение эскалации вместо мира и террору вместо дипломатии", - написал министр иностранных дел Украины.
Он подчеркнул, что постоянное международное давление на РФ остается необходимым для уважения к Уставу ООН и продвижению предложения президента Украины Владимира Зеленского России о прекращении войны.
"Мы благодарим наших партнеров за их постоянную поддержку и вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - резюмировал Сибига.
Украина призывает РФ к миру
Напомним, в четверг президент Украины Владимир Зеленский написал открытие письмо диктатору РФ Владимиру Путину. В этом письме глава государства заявил о готовности Киева завершать войну путем прямых переговоров, и предложил определить дату и место встречи, чтобы прекратить боевые действия.
В свою очередь Путин отвечая на вопросы на ПМЭФ, где его спросили по поводу этого письма, заявил, что не видит смысла встречаться. По его словам, в этом смысл только для Украины, чтобы остановить "наступление" РФ.
Также напомним, что в ночь на 2 июня Россия совершила очередную комбинированную атаку на Украину. В результате ударов ракетами и дронами были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, особенно в Киеве, Днепре и Харькове.