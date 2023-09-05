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Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Він має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Рішення підтримали 302 депутати.

Додамо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський має внести пропозицію щодо призначення Умєрова міністром оборони України. Завтра відбудеться голосування у Раді.

Що цьому передувало

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про майбутні перестановки в Міноборони. Йшлося про звільнення Резнікова та призначення на посаду міністра оборони Умєрова. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зазначимо, що чутки про відставку Резнікова ходили вже давно. Зокрема, вони посилювалися після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами.

Рустем Умєров

Умєров народився в Самарканді (Узбекистан) у сім'ї вихідців з Алушти.

У вересні 2019 року його обрали нардепом від фракції "Голос". Під час роботи у Раді він очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

У вересні 2022 року Умєров став очільником Фонду державного майна.

Більше про майбутнього міністра оборони - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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