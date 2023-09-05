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Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества

Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Решение поддержали 302 депутата.

Добавим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский должен внести предложение о назначении Умерова министром обороны Украины. Завтра состоится голосование в Раде.

Что этому предшествовало

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о предстоящих перестановках в Минобороны. Речь шла об увольнении Резникова и назначении на должность министра обороны Умерова. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Отметим, что слухи об отставке Резникова ходили уже давно. В частности, они усугублялись после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.

Рустем Умеров

Умеров родился в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты.

В сентябре 2019 года его избрали нардепом от фракции "Голос". Во время работы в Раде он возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.

В сентябре 2022 года Умеров стал главой Фонда государственного имущества.

Больше о будущем министре обороны - читайте в материале РБК-Украина.

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Рустем УмеровВерховная радаФонд госимущества