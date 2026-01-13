ua en ru
Головна » Новини » Політика

Рада звільнила Шмигаля з посади глави Міноборони

Київ, Вівторок 13 січня 2026 13:34
Рада звільнила Шмигаля з посади глави Міноборони Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Його відставку підтримали 265 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Голосування пофракційно:

  • "Слуга народу" - "за" 180, "проти" 1, "утримався" 2, не голосували - 21;
  • "Європейська Солідарність" - "за" 0, "проти" 1, "утримався" 20, не голосували - 1;
  • "Батьківщина" - "за" 17, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1;
  • "Платформа за життя та мир" - "за" 16, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1;
  • "Голос" - "за" 0, "проти" 6, "утримався" 9, не голосували - 1;
  • "Відновлення України" - "за" 11, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 0;
  • Партія "За майбутнє" - "за" 12, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1;
  • "Довіра" - "за" 18, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 0

Шмигаль і Федоров змінюють ролі в уряді

Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони в липні 2025 року, а до цього протягом п’яти років був прем’єр-міністром України - найдовше серед усіх керівників уряду за час незалежності.

Його перебування на чолі Кабміну припало на кризові етапи: спершу пандемію COVID-19, а згодом повномасштабну війну Росії проти України.

9 січня Шмигаль і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали заяви про відставку. Згодом президент Володимир Зеленський запропонував Шмигалю посаду першого віцепрем’єр-міністра з одночасним керівництвом Міністерством енергетики.

Міністерство оборони, відповідно до президентського бачення, має очолити Федоров. Очікується, що він найближчим часом представить власне бачення змін у роботі оборонного відомства.

Зеленський пояснив цю кадрову пропозицію потребою зробити українську армію максимально технологічною - як відповідь на чисельну перевагу російських військ у штурмових діях та ракетно-дронових ударах.

Кадрове перезавантаження у владі

На початку 2026 року президент Володимир Зеленський розпочав масштабні кадрові зміни у вищих ешелонах влади. Однією з головних ротацій стало призначення Кирила Буданова керівником ОП після звільнення Андрія Єрмака.

До цього Буданов очолював Головне управління розвідки Міноборони. За словами Зеленського, його досвід і ресурс дозволять сфокусувати роботу ОП на питаннях безпеки та переговорному процесі.

Першим заступником глави ОП став колишній перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця - для кращої координації між Офісом президента та МЗС.

Новим керівником Головного управління розвідки Міноборони призначено Олега Іващенка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

Крім того, Зеленський змінив і керівництво Державної прикордонної служби - т.в.о. голови ДПСУ став Валерій Вавринюк.

Після подання Василем Малюком відставки з очільника СБУ, виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України президент призначив Євгенія Хмару.

Окремо Зеленський оновив керівництво чотирьох обласних військових адміністрацій - у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях.

В чому причини ротацій

Масштабні кадрові перестановки президент пояснив необхідністю підготувати державу до будь-якого розвитку подій у війні. За його словами, Україна близька до дипломатичного результату, однак має бути готовою до сценарію, за якого Росія заблокує переговорний процес.

Глава держави зазначив, "якщо дипломатія не спрацює, залишиться лише шлях захисту і в такому разі Україні знадобляться нові сили".

Президент також анонсував, що після оновлення уряду планує глибоке перезавантаження оборонного сектору та Збройних сил України. Водночас він підкреслив: для цього необхідно спершу переконатися, що всі інші державні інституції працюють злагоджено й ефективно.

