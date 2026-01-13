Рада уволила Шмыгаля с должности главы Минобороны

Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. Его отставку поддержали 265 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - "за" 180, "против" 1, "воздержался" 2, не голосовали - 21;

"Европейская Солидарность" - "за" 0, "против" 1, "воздержался" 20, не голосовали - 1;

"Батькивщина" - "за" 17, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1;

"Платформа за жизнь и мир" - "за" 16, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1;

"Голос" - "за" 0, "против" 6, "воздержался" 9, не голосовали - 1;

"Восстановление Украины" - "за" 11, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 0;

Партия "За будущее" - "за" 12, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1;

"Доверие" - "за" 18, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 0

Шмыгаль и Федоров меняют роли в правительстве

Денис Шмыгаль возглавил Министерство обороны в июле 2025 года, а до этого в течение пяти лет был премьер-министром Украины - дольше всех руководителей правительства за время независимости.

Его пребывание во главе Кабмина пришлось на кризисные этапы: сначала пандемию COVID-19, а затем полномасштабную войну России против Украины.

9 января Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали заявления об отставке. Впоследствии президент Владимир Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра с одновременным руководством Министерством энергетики.

Министерство обороны, согласно президентскому видению, должен возглавить Федоров. Ожидается, что он в ближайшее время представит собственное видение изменений в работе оборонного ведомства.

Зеленский объяснил это кадровое предложение необходимостью сделать украинскую армию максимально технологичной - как ответ на численное преимущество российских войск в штурмовых действиях и ракетно-дронных ударах.

Кадровая перезагрузка во власти

В начале 2026 года президент Владимир Зеленский начал масштабные кадровые изменения в высших эшелонах власти. Одной из главных ротаций стало назначение Кирилла Буданова руководителем ОП после увольнения Андрея Ермака.

До этого Буданов возглавлял Главное управление разведки Минобороны. По словам Зеленского, его опыт и ресурс позволят сфокусировать работу ОП на вопросах безопасности и переговорном процессе.

Первым заместителем главы ОП стал бывший первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица - для лучшей координации между Офисом президента и МИД.

Новым руководителем Главного управления разведки Минобороны назначен Олег Иващенко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки.

Кроме того, Зеленский сменил и руководство Государственной пограничной службы - и.о. главы ГПСУ стал Валерий Вавринюк.

После представления Василием Малюком отставки с главы СБУ, исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины президент назначил Евгения Хмару.

Отдельно Зеленский обновил руководство четырех областных военных администраций - в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областях.