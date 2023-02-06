Рада звернеться до Грузії з проханням звільнити Саакашвілі: деталі

У ВР підтримали проект постанови про звернення до Грузії, Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії, ПАРЄ та парламентів держав-членів ЄС щодо необхідності негайного переведення Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Дане рішення підтримали 311 парламентарів.

Депутати звертаються до уряду Грузії з проханням забезпечити для Саакашвілі належну медичну допомогу та дозволити його перемістити за кордон для необхідного лікування.