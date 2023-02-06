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Рада обратится в Грузию с просьбой освободить Саакашвили: детали

Фото: Рада обратится в Грузию с просьбой уволить Саакашвили (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Народные депутаты на заседании Верховной рады в понедельник, 6 февраля, поддержали постановление об обращении в Грузию о состоянии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.

В ВР поддержали проект постановления об обращении в Грузию, Европарламент, Совет ЕС, Еврокомиссию, ПАСЕ и парламенты государств-членов ЕС относительно необходимости немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Данное решение поддержали 311 парламентариев.

Депутаты обращаются к правительству Грузии с просьбой обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь и разрешить его переместить за границу для необходимого лечения.

Напомним, Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его казни. При этом Украина уже официально просила Грузию отдать его на лечение.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также призвал власти Грузии разрешить ему посетить находящегося в критическом состоянии Саакашвили.

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ГрузияМихаил СаакашвилиВерховная рада