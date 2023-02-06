Рада обратится в Грузию с просьбой освободить Саакашвили: детали

В ВР поддержали проект постановления об обращении в Грузию, Европарламент, Совет ЕС, Еврокомиссию, ПАСЕ и парламенты государств-членов ЕС относительно необходимости немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Данное решение поддержали 311 парламентариев.

Депутаты обращаются к правительству Грузии с просьбой обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь и разрешить его переместить за границу для необходимого лечения.