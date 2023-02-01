Лубінець закликав владу Грузії допустити його до Саакашвілі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії дозволити йому відвідатиекспрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена.

"Колишній грузинський президент і нинішній громадянин України Міхеіл Саакашвілі - у критичному стані. Те, що ми бачимо на фото і відео - це катування громадянина України. За тим, як погіршується його стан, публічно слідкують всі. І це неприпустимо! Вкотре публічно закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України", - написав Лубінець.

Він зазначив, що вже декілька разів спілкувався з омбудсменом Грузії та написав кілька листів до Міністерства юстиції, проте не отримав жодної відповіді.

"Вимагаю терміново відпустити його на лікування! Також звертаюся до всіх правозахисних інституцій, щоб терміново вплинули на владу Грузії! Україна не стоятиме осторонь, коли її громадяни перебувають у таких умовах і потребують невідкладної допомоги!". - наголосив омбудсмен.