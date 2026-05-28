Рада зробила перший крок до змін в держбюджет-2026

Свої голоси "за" віддали 240 народних депутатів. Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на 1,64 трлн грн.

"Кошти будуть спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету", - йдеться у заяві.

Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку і оборону у сумі 1,56 трлн грн за:

загальним фондом на 36,8 млрд грн, зокрема:

1,55 млрд грн – для Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою);

16,4 млрд грн – для органів системи МВС (Держприкордонслужба, Нацгвардія);

2,47 млрд грн – для Служби безпеки;

1,8 млрд грн – для Головного управління розвідки Міноборони;

14,58 млрд грн – збільшення обсягу резерву коштів для сектору безпеки і оборони;

спеціальним фондом на 1,523 трлн грн, у тому числі за такими напрямками:

174,2 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців (з нарахуваннями);

1,371 трлн грн – на розвиток озброєння та військової (спеціальної) техніки.

Крім того, законопроєктом: