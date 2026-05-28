Рада зробила перший крок до змін в держбюджет-2026

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15224, який передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок підтримки ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №15224.
Свої голоси "за" віддали 240 народних депутатів. Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на 1,64 трлн грн.
"Кошти будуть спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету", - йдеться у заяві.
Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку і оборону у сумі 1,56 трлн грн за:
загальним фондом на 36,8 млрд грн, зокрема:
спеціальним фондом на 1,523 трлн грн, у тому числі за такими напрямками:
Крім того, законопроєктом:
Нагадаємо, Україна поступово переходить від імпорту озброєння до розробки та виробництва власних високотехнологічних систем. Основний фокус нині робиться на ракетному озброєнні та безпілотниках.
Зазначимо, що Україна уже випускає по три ракети "Фламінго" щодня. Після переходу на двигуни вітчизняного виробництва обсяги виготовлення планують збільшувати залежно від потреб замовників.
Крім того, в Україні розробили власну керовану авіабомбу, яка вже готова до використання в бойових умовах.