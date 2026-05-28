Рада сделала первый шаг к изменениям в госбюджет-2026

Верховная Рада приняла за основу законопроект №15224, который предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону за счет поддержки ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №15224.
Свои голоса "за" отдали 240 народных депутатов. Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 1,64 трлн грн.
"Средства будут направлены на закупку и модернизацию вооружения, денежное обеспечение военнослужащих, а также на защиту энергетической инфраструктуры и пополнение резервного фонда бюджета", - говорится в заявлении.
Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 1,56 трлн грн по:
общему фонду на 36,8 млрд грн, в частности:
специальным фондом на 1,523 трлн грн, в том числе по следующим направлениям:
Кроме того, законопроектом:
Напомним, Украина постепенно переходит от импорта вооружения к разработке и производству собственных высокотехнологичных систем. Основной фокус сейчас делается на ракетном вооружении и беспилотниках.
Отметим, что Украина уже выпускает по три ракеты "Фламинго" ежедневно. После перехода на двигатели отечественного производства объемы изготовления планируют увеличивать в зависимости от потребностей заказчиков.
Кроме того, в Украине разработали собственную управляемую авиабомбу, которая уже готова к использованию в боевых условиях.