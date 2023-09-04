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Рада завтра звільнить Резнікова, новий міністр оборони з'явиться в середу, - джерело

Понеділок 04 вересня 2023 14:37
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Рада завтра звільнить Резнікова, новий міністр оборони з'явиться в середу, - джерело Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада завтра має проголосувати за звільнення Олексія Резнікова та Рустема Умерова з посад очільників Міноборони та Фонду держмайна відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Співрозмовник видання у "Слузі народу" розповів, що після голосування у Раді Умєров має зустрітися з фракцією партії.

Призначення Умєрова на посаду голови Міноборони заплановано на середу. При цьому інші кадрові рішення на цьому тижні не прийматимуться.

"Розраховуємо, що за призначення Умерова в залі збереться набагато більше за необхідні 226 голосів за", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Відставка Резнікова

Зазначимо, що чутки про відставку Резнікова ходять уже давно. Вони пов'язані з низкою скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами.

3 вересня джерела РБК-Україна, що Рада планує звільнити Резнікова та призначити на посаду Умєрова. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Додамо, що сьогодні Резніков та Умєров подали заяви про відставку зі своїх посад до Ради.

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Олексій Резніков Рустем Умєров Верховна рада Фонд госимущества
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