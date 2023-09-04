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Рада завтра уволит Резникова, новый министр обороны появится в среду, - источник

Понедельник 04 сентября 2023 14:37
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Рада завтра уволит Резникова, новый министр обороны появится в среду, - источник Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Верховная Рада завтра должна проголосовать за увольнение Алексея Резникова и Рустема Умерова с должностей глав Минобороны и Фонда госимущества соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Собеседник издания в "Слуге народа" рассказал, что после голосования в Раде Умеров должен встретится с фракцией партии.

Назначение Умерова на пост главы Минобороны запланировано на среду. При этом другие кадровые решения на этой неделе приниматься не будут.

"Рассчитываем, что за назначение Умерова в зале соберется гораздо больше необходимых 226 голосов за", - сказал собеседник РБК-Украина.

Отставка Резникова

Отметим, что слухи об отставке Резникова ходят уже давно. Они связаны с рядом скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.

3 сентября источники РБК-Украина, что Рада планирует уволить Резникова и назначить на должность Умерова. Позже Зеленский подтвердил эту информацию.

Добавим, что сегодня Резников и Умеров подали заявления об отставке со своих должностей в Раду.

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Алексей Резников Рустем Умеров Верховная рада Фонд госимущества
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