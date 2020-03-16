Рада завтра рассмотрит вопрос об отсрочке декларирования

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отсрочка деклараций предлагается до 1 июня

На внеочередном заседании парламента могут рассмотреть вопрос об отсрочке декларирования в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниила Гетманцева, законопроект будет доработан в комитете.

"Рассмотрите этот законопроект. Учтите в этом законопроекте вопрос, который был указан, по поводу отсрочки деклараций до 01.06.2020 года в связи с тем, что часть учреждений и организаций будут работать в нештатном режиме. Мы этот вопрос включаем в повестку дня завтра, а дальше если он не будет подготовлен - мы его не будем рассматривать", - заявил спикер ВР.

По словам главы Рады, говорится о представлении деклараций всеми чиновниками.

"Давайте не забывать, что декларирование - это для всех чиновников. Уважаемые коллеги, рассмотрите возможность отсрочки предоставления деклараций. Это же не отмена, это отсрочка. Рассмотрите изменения, чтобы продлить срок представления деклараций", - добавил Разумков.

Напомним, Верховной раде на внеочередном заседании предлагается рассмотреть законопроект об отсрочке налогов и отмене налоговых штрафов в рамках карантина из-за коронавируса в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал законопроекты, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР, которое будет проведено для решения вопросов пандемии коронавируса. Среди них - и инициатива об отсрочке налогов.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.