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Рада завтра розгляне питання про відстрочку декларування

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 13:39
Рада завтра розгляне питання про відстрочку декларування
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК- Україна)

Відтермінування декларацій пропонується до 1 червня

На позачерговому засіданні парламенту можуть розглянути питання щодо відтермінування декларування через пандемію коронавірусу. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови комітету з питань фінансів та податкової політики Данила Гетьманцева, законопроект буде допрацьований у комітеті.

"Розгляньте цей законопроект. Врахуйте в цьому законопроекті питання, яке було зазначене щодо відтермінування декларацій до 01.06.2020 року у зв’язку з тим, що частина установ та організацій будуть працювати в позаштатному режимі. Ми це питання включаємо в порядок денний завтра, а далі якщо воно не буде підготовлене - ми його не будемо розглядати", - заявив спікер ВР.

За словами глави Ради, йдеться про подання декларацій усіма чиновниками.

"Давайте не забувати, що декларування - це для всіх чиновників. Шановні колеги, розгляньте можливість відтермінування подання декларацій. Це ж не скасування, це відтермінування. Розгляньте зміни, щоб продовжити термін подання декларацій", - додав Разумков.

Нагадаємо, Верховній раді на позачерговому засіданні пропонується розглянути законопроект про відстрочення податків та скасування податкових штрафів у рамках карантину через коронавірус в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав законопроекти, які розглянуть на позачерговому засіданні ВР, яке буде проведено для вирішення питань пандемії коронавірусу. Серед них - й ініціатива про відстрочку податків.

Як писало РБК-Україна, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.

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