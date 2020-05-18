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Рада может завтра рассмотреть отмену закона о банках

Новости » Политика     18.05.2020 - 12:48
Рада может завтра рассмотреть отмену закона о банках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

После отклонения постановлений подписание будет разблокировано для главы парламента

Верховная рада может завтра рассмотреть постановление об отмене банковского закона. После их отклонения подписание будет разблокировано для главы парламента, а затем для президента.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если мы говорим о процедурных решениях, то это решение заблокировано не тем, что кто-то обратился в суд, а постановлением, зарегистрированным в ВР. Оно должно быть рассмотрено в стенах ВР, я думаю, что это произойдет завтра или когда профильный комитет рассмотрит проект этого постановления, и оно будет рассматриваться в зале. Чаще всего они не поддерживаются депутатами. После этого у председателя ВР появляется возможность подписать законопроект и направить на подпись президента", - заявил Разумков.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий убежден, принятый ВР об обанкротившихся и национализированных банках соответствует Конституции.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины банкиВерховная Рада
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