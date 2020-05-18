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Рада може завтра розглянути скасування закону про банки

Новини » Політика     18.05.2020 - 12:48
Рада може завтра розглянути скасування закону про банки
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Після відхилення постанов підписання буде розблоковане для глави парламенту

Верховна рада може завтра розглянути постанови про скасування банківського закону. Після їх відхилення підписання буде розблоковане для глави парламенту, а потім для президента.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якщо ми говоримо про процедурні рішення, то це рішення заблоковано не тим, що хтось звернувся до суду, а постановою, яка зареєстрована у ВР. Вона повинна бути розглянути в стінах ВР, я думаю що це відбудеться завтра або коли профільний комітет розгляне проект цієї постанови, і вона буде розглядатись в залі. Частіше за все вони не підтримуються депутатами. Після цього у голови ВР з’являється можливість підписати законопроект і направити на підпис президента", - заявив Разумков.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, глава Національного банку Яків Смолій переконаний, прийнятий ВР про збанкрутілих і націоналізованих банках відповідає Конституції.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України банкиВерховна Рада
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