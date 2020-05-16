В НБУ уверены в конституционности банковского закона

Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Над законом работали юристы нескольких ведомств

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий убежден, принятый Верховной радой об обанкротившихся и национализированных банках соответствует Конституции. Но могут быть попытки его обжаловать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Смолия изданию BBC News Украина.

Как отметил Смолий, над законом работала целая группа представителей различных институтов, в частности, и Министерства финансов, экономики, Офиса президента, Национального банка, а также Министерства юстиции.

"Сопровождал этот процесс лично министр юстиции (Денис Малюська, - ред.). Он утверждает, что весь закон, все правки, которые были, все соответствует Конституции", - добавил глава НБУ.

По словам Смолия, в НБУ уверены в том, что все сделано правильно. "Какие-то попытки подвергнуть это сомнению могут быть, но юристы говорят, что закон соответствует всем конституционным нормам. Мы доверяем министру юстиции и уверены, что он профессионально все это контролировал", - добавил Смолий.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. В сумме эти средства составят около 6-6,5 млрд долларов до конца года.

Автор: Александр Белоус